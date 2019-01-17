竹市某幼兒園疑虐童 教育處調查

新竹市某幼兒園107年11月被人拍到有老師疑似對學童粗暴對待，近日又有網友將相關影片PO上臉書，畫面顯示被踩的男童在教室吃飯時，疑似不專心吃飯，遭老師打巴掌。新竹市政府教育處表示，已進行調查。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月17日

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市某幼兒園去年被人拍到有老師疑似對學童粗暴對待，讓家屬氣得提出告訴，近日又有網友將相關影片PO上臉書，再引熱議。新竹市政府教育處表示，已進行調查。

新竹市某幼兒園去年11月戶外教學時，被民眾看見有老師在校外教學時用腳踩一名男童，拍下影片後PO網，引起網友撻伐，家屬得知後，氣得對園方提出告訴。

近日，又有網友將後續影片PO上臉書社團「靠北惡質幼兒園」，畫面顯示被踩的男童在教室吃飯時，疑似不專心吃飯，遭老師打巴掌，再度引熱議。

幼兒園鄭姓園長表示，被指控對學童粗暴對待的老師已下跪請求男童媽媽原諒，但對方又再提出求償金；而昨天剛好是案件開庭日，網路卻又出現相關指控影片，懷疑動機不單純。

男童媽媽表示，園長不斷在網路上攻擊、爆料他們的家庭狀況，現又指他們是「為了錢而亂爆料」，目前已蒐集證據，準備另外向園長提出妨害名譽告訴。

新竹市教育處表示，該案件已於去年12月11日成立調查小組進行調查，並至園所查訪以及約訪相關當事人，事後已要求幼兒園解聘該名教師，並移請新竹市政府社會處以兒童及少年福利與權益保障法懲處；社會處已介入關懷，期間與該案家庭多次會談，提供法律諮詢等相關協助。（編輯：陳俊碩）1080117