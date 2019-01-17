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通過兩週防疫考驗 金門豬肉輸台解禁

最新更新：2019/01/17 13:43
金門豬隻和豬肉製品禁運台灣本島17日解禁，金門縣長楊鎮浯（右2）和縣府官員、業者在尚義機場品嚐含有豬肉的特產。中央社記者黃慧敏攝 108年1月17日
金門豬隻和豬肉製品禁運台灣本島17日解禁，金門縣長楊鎮浯（右2）和縣府官員、業者在尚義機場品嚐含有豬肉的特產。中央社記者黃慧敏攝 108年1月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，金門沒有發生非洲豬瘟疫情，所有的防疫作為都是預防性；金門豬肉特產健康、美味又安全，歡迎大家多加採購，作為春節饋贈親友伴手禮。

金門田埔岸際發現的漂流死豬3日被證實非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性，農委會立刻禁止金門豬隻和豬肉製品輸往台灣本島和其他離島2週。

禁令今天凌晨解除後，楊鎮浯中午在秘書長張忠民、前後任防疫所長文水成、莊謙恭，防檢局金門檢疫站主任陳炳財、金門航空站主任洪念慈和觀光處人員陪同下，到尚義機場大廳品嚐豬肉乾和貢糖等金門特產，並分送旅客。

楊鎮浯告訴旅客，金門自始至終沒有非洲豬瘟疫情發生，金門站在防疫最前線，採取預防性作為，造成外界誤解；他說，金門豬肉製品味美、健康又安全。有旅客對楊鎮浯說「辛苦了」，也有人回應說，對金門特產有信心。

楊鎮浯表示，他雖不滿意中央對金門斷然採取禁運措施，但有鑑於防疫視同作戰，不願14天的空窗期，金門成為破口，金門防疫已做到固若金湯，仍配合中央作為。

金門豬肉製品禁止輸台2週，楊鎮浯說，業者的損失不只14天，不少農曆春節訂單也被抽掉，他感謝業者以大局考量，為了地區特產業長遠發展，配合政府防疫措施。

年節將至，楊鎮浯希望民眾和旅客多加採購金門豬肉特產和製品，作為春節饋贈親友禮品。主要特產業者也宣布，今天起3天推出優惠措施，歡迎消費者多加運用。（編輯：陳俊碩）1080117

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