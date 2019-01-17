侯友宜：期待與蔡總統見面談市政建設

新北市長侯友宜（右）17日下午受訪表示，非常期待任何人能到新北市傾聽基層聲音，提供更多指導與協助；他也很樂意與總統蔡英文見面，歡迎總統到新北訪視。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，他非常期待蔡總統到新北市瞭解基層建設，他將向總統報告能源、經濟發展、環保空汙、財政等議題，亟待中央與地方並肩作戰，讓新北市更繁榮富庶。

侯友宜今天下午到板橋區參加長照整合照顧的「銀光咖啡館」開幕，會後媒體詢問他，今天在行政院會與院長蘇貞昌見面，是否會透過蘇貞昌的管道，想與總統蔡英文見面。

侯友宜表示，非常期待任何人能到新北市傾聽基層聲音，提供更多指導與協助，他都非常感恩。他樂意與總統見面，也歡迎蔡總統到新北訪視，關心市民與市政建設，希望大家並肩作戰，讓新北市更繁榮、更富庶。

他說，還沒上任新北市長前，總統致電希望到新北市與地方首長見面，因那時候他還沒上任，現在，就任已經3個星期，他也蠻期待蔡總統夠給新北市指導、協助。

目前市府仍靜待總統府通知，至於訪視的時間，會尊重總統的想法及市民看法。媒體追問，如果與總統見面想要談什麼，侯友宜說，「有很多啊」，他想要務實的帶總統看些市政建設，並討論地方需求，包括財政問題、軌道建設、環境空汙、能源議題等，這些都攸關新北發展。

至於媒體詢問中央與地方互動議題，侯友宜說，與行政院長蘇貞昌有12年的交情，蘇瞭解新北建設，彼此也曾共事，他相當尊重並感恩蘇的指導，因此，一貫的態度都是希望中央與地方共同合作治理，共創台灣的繁榮、新北的進步。

侯友宜說，選舉過後，今天第一次與蘇見面，特別在院會結束後走過去與蘇貞昌握手致意。蘇也走向侯友宜，兩人在中途一起碰面，大家互相致意。

侯友宜說，他覺得這是中央地方合作共創台灣進步，很好的態度，他一定與蘇貞昌共同為新北市、為台灣的進步努力，也會與鄰近的桃園市長鄭文燦鬥陣拚，他說，「厝邊隔壁都是好朋友，大家鬥陣走。」（編輯：張銘坤）1080117