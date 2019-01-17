空污減量 嘉縣府台化聯手出擊

嘉義縣長翁章梁（左2）與台灣化學纖維股份有限公司總經理呂文進（左）、資深副總經理李青芬（右2）17日在縣府共同簽署第3階段友善及保護環境協定，透過增設防制設備及提升既有設備效能，讓空污減量。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年1月17日

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣政府與台化公司今天簽署第三階段友善及保護環境協議，台化新港廠4部機組將自主減量排放。嘉義縣長翁章梁表示，預計約可減少1900台老舊柴油大貨車1年的排放量。

翁章梁與台灣化學纖維股份有限公司總經理呂文進、資深副總經理李青芬於今天在嘉縣府共同簽署第三階段友善及保護環境協定，將透過增設防制設備及提升既有設備效能，讓空污減量。

嘉義縣政府表示，第三階段友善及保護環境協議，主要為台化新港廠4部機組自主減量，NOx（氮氧化物）排放目標970噸／年，排放量實績減量達60％；SOx（硫氧他物）排放目標391噸／年，排放量實績減量達30.5％。

預計透過簽署進一步減少酸雨、臭氧（O3）、PM2.5（細懸浮微粒）的產生，可改善空氣品質，維護縣民呼吸乾淨空氣的權利。

翁章梁指出，民眾對空氣品質越來越重視，透過與台化第三階段友善及保護環境協議，提升既有設備效能，預計可以減少嘉義縣氮氧化物排放量44％，相當於減少1900台老舊柴油大貨車1年的排放量。

會後，翁章梁另頒發感謝狀給嘉惠電力股份有限公司，感謝嘉惠公司投入資金改善起爐時的黃煙問題，為改善空污盡心力。

嘉惠電力股份有限公司投入新台幣1200萬元改善黃煙排放問題，委請廠商調整全廠3座發電機組燃燒控制模組，去年5月完成調整後，起爐氮氧化物（NOx）濃度由改善前的80ppm，下降至30ppm。（編輯：戴光育）1080117