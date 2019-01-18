黃偉哲：凍漲房屋稅立場不變

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市議會第3屆第1次臨時會今天開幕，台南市長黃偉哲接受媒體訪問時表示，凍漲房屋稅的立場不變，就是要減輕市民負擔。

房屋稅是台南市議會臨時會的主題之一，黃偉哲在臨時會開幕前受訪指出，他的房屋稅立場和選舉時沒什麼兩樣，不可能選前一個樣子，選後又一個樣子，他的立場就是要減輕市民負擔，把房屋稅訂在合理的範圍。

黃偉哲表示，台南市不動產評價委員會是合議制，市府將在委員會中宣示立場，市議會也會提出主張；市府凍漲房屋稅的立場不變。

至於爭議多年的龍崎區事業廢棄物掩埋場案，黃偉哲說，市府會聽取環團意見，研究適法性，再提出看法；市府目標沒變，就是掩埋場不要設在龍崎，第一步先把工程停下來，但要走合法途徑。

今天也是黃偉哲首次到市議會備詢，黃偉哲表示，人生都有第一次，他以前當過台南縣議員及立委，站在質詢台，如今站在備詢台，有點緊張，但不管如何，都希望做的好。

黃偉哲說，他的心情是既期待又怕受傷害，期待的是爭取市民福利，怕的是待會兒場面不知會變成怎麼樣，但該來的總會來，今天不來，3月定期會還是要來，不過，他昨晚睡得蠻好的。（編輯：陳俊碩）1080118