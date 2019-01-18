南投旅宿業回饋公益 招待弱勢兒少出遊

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣旅宿業者回饋社會，共同招待9個社福單位共約250名弱勢兒少，21日起將暢遊清境、埔里、九族文化村等地3天2夜，讓平常少有機會出遊的弱勢兒少深入體驗南投知名景點。

南投縣仁愛鄉清境觀光協會號召縣內旅宿業者協力合作，21日起將招待250名來自9個社福單位照顧的弱勢兒童及少年展開3天2夜旅程，費用完全免費、活動豐富，期盼帶給孩子難忘的寒假旅行。

南投縣副縣長陳正昇今天說，兒少是國家未來資產，旅宿業目前經營環境不易，但清境觀光協會仍大力推動並號召同業協力，招待弱勢兒少進行戶外教育旅行，包括接駁遊覽車、導覽人員、住宿房間、餐食、景點遊玩等，與南投縣政府一起用愛為孩童帶來滿滿暖意。

清境觀光協會理事長魏振宇說，弱勢兒童及少年多來自經濟較弱勢的低收入戶、中低收入戶、單親家庭等，由於家長忙碌工作，較無機會帶子女出遊，協會希望藉這次公益旅行讓弱勢兒少體驗南投觀光景點及人際互動關係，以促進身心健康發展。

行程將安排遊覽埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉等地，入住特色民宿、暢遊九族文化村、青青草原觀賞綿羊秀、馬術秀、泡泡秀，及前往清境高空觀景步道、埔里紙教堂、妮娜巧克力城堡、由導覽解說協會派員帶領兒少漫遊探索埔里景點。（編輯：陳俊碩）1080118