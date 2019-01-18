自救會陳情 屏府籲中央重視本土黑豬產業

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）因非洲豬瘟防疫措施，造成中、北部黑豬肉豬場減產減養，導致屏東地區黑仔豬沒人收購。台灣本土黑豬自救會向縣政府陳情，屏東縣政府呼籲農委會重視本土黑豬產業。

非洲豬瘟衝擊台灣本土黑豬產業，屏東縣本土黑豬養豬戶10日組成台灣本土黑豬自救會，搶救本土黑豬產業。屏東縣政府邀請台灣本土黑豬自救會及屏東縣養豬協會，就目前產業問題共同研商相關對策。

自救會總幹事曾仁德表示，整個社會氛圍趨勢很有可能會讓台灣本土黑豬產業消失，自救會建請中央啟動黑豬產業調節，推動本土黑豬保種，並協調台糖收購黑仔豬，針對適用本土黑豬食用的飼料進行研發，進而做為本土黑豬養豬戶飼養標準。

自救會並建議，屏東是本土黑豬種源發展基地之一，屏東應首先設立廚餘集中蒸煮中心示範場，妥善處理廚餘可以達到政府、人民和養豬產業「三贏」局面，另外也希望向農委會爭取黑母豬場離牧退場補助及淘汰黑母豬、仔豬補助等產銷調節措施。

曾仁德表示，台灣9成養外來種的白豬，21年前口蹄疫，9成的白豬場都感染口蹄疫，但台灣本土黑豬當時存活率6成。雖然沒有學者進行研究台灣本土黑豬病毒的抵抗力是否較強，但萬一台灣爆發非洲豬瘟，或許未來能振興台灣養豬產業的是台灣本土黑豬，就像西班牙的本土伊比利豬歷經非洲豬瘟存活下來，振興了西班牙養豬產業。

曾仁德說，本土黑豬吃廚餘有歷史背景，在這一波非洲豬瘟威脅下，盼望產、官、學能一起研究研發出本土黑豬專門飼料，或許是另個轉機。曾仁德表示，自救會成員以內埔地區農會毛豬產銷班第3班為主，目前有50多人，自救會將持續向農委會等中央單位陳情。

縣府農業處長黃國榮表達支持本土黑豬產業發展立場，在提高畜牧場非洲豬瘟防疫作為下，同步推動本土黑豬保種作業。他表示，縣府並就自救會各項訴求向農委會爭取啟動黑豬產銷調節機制；另外，也會再向農委會爭取畜牧場轉型飼料飼養延長申請時間，在兼顧產業調節及防疫措施下，保護本土黑豬產業永續經營。依縣府統計，屏東廚餘養豬戶252戶，約22萬頭黑豬。(編輯:孫承武) 1080118