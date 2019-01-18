昔日觸法網 王琳恩潛心宗教重啟人生

56歲的王琳恩（圖）曾誤入歧途，在日本服刑期間妻子也選擇離開，經慈濟志工持續寫信鼓勵下，漸漸燃起他人生新希望，刑滿回台後也加入慈濟志工行列，展開人生新頁。中央社記者郝雪卿攝 108年1月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）56歲的王琳恩曾運毒到日本被查獲，在日本服刑6年多，妻子也離異，他入獄期間因有慈濟志工多方開導，刑滿回台後加入慈濟志工行列，成為校園反毒尖兵，同時企盼全家再團圓。

慈濟基金會今天在台中民權聯絡處舉辦「受證暨歲末祝福感恩會」，王琳恩出席分享自己的生命故事，感恩慈濟志工在他人生低潮期，給予關懷與幫助，讓他從身陷囹圄的黑白人生，變成快樂的反毒尖兵。

王琳恩原本在台北開計程車維生，擁有美滿家庭，收入豐厚，很快就買了房子，卻因誤交損友，染上吃喝嫖賭惡習，導致入不敷出，債台高築，連房子都被拍賣，他還不知醒悟，進而欠下鉅額賭債，被地下錢莊逼到鋌而走險，從大陸運毒到日本，第一次運毒就遭日本海關查獲，被判刑6年7個月。

在日本服刑4年多後，王琳恩突然收到台北地方法院來函告知太太向法院訴請離婚獲准，令他萬念俱灰，甚至萌生輕生念頭，還寫信給駐日代表處說自己死後盼能代為處理後事，代表處於是邀請慈濟志工前往關懷。

慈濟日本分會志工不是親屬無法探監會面，只能寫信鼓勵他並寄慈濟月刊及靜思語給他，他說，因為有慈濟志工勉勵，漸漸燃起他人生新希望，出獄後，他回去老家找前妻，但前妻根本不開門見他，他只好打電話給慈濟志工蔡天勝，此後他就隨著蔡天勝走入慈濟。

王琳恩說，如今他已找到擔任保全的工作，工作之餘，穿梭在校園與監獄之間，以自己人生經歷分享重生經過，希望輔導更生人能夠展開人生新頁。他如今最大的心願就是希望與前妻可以破鏡重圓，全家再團聚。（編輯：翁翠萍）1080118