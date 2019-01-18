綠能博物館計畫重啟 將成台中海線新亮點

（中央社記者蘇木春台中18日電）中部電力博物館今天由立法院副院長蔡其昌邀集台電、港務公司及台中市政府會勘後更名「綠能博物館」，將在台中港區打造符合綠能、結合遊憩的電力博物館，建構海線觀光新廊帶。

中部電力博物館由原台中縣政府規劃，在台中港特定區公園用地興建，但因當時台電公司無相關經費，縣市合併後無疾而終。

民國106年經蔡其昌向台電爭取，重啟規劃設置，目前已進入整體評估階段，將由台電出資、港務公司出地、台中市政府配合周邊景點及交通串連。

蔡其昌今天邀集台電公司董事長楊偉甫、台中港務分公司及台中市政府會勘後，決定更名為「綠能博物館」，將斥資新台幣5億元興建，在台中港內打造一座符合綠能永續精神，並結合兒童遊憩的電力博物館。

蔡其昌會中表示，西濱公路台中段已完成高架化，三井OUTLET也進駐台中港，未來梧棲漁港旁將有海洋生態館及綠能博物館，這些都是海線觀光廊帶非常重要的一環，讓居住品質、觀光效益向上提升。

台電公司說，未來綠能博物館興建後，採OT招商委外方式經營，展館及館內各項設施朝綠建築、低碳排建築概念設計，將展示電力設施，更重視寓教於樂功能。

館內除透過虛擬互動實境模式，展示光電與文明發展歷程，與大甲溪發電廠水力、太陽能、風能等再生能源，讓參觀民眾瞭解綠電來源，目標今年底前完成評估規劃，明年工程發包，110年第一期工程完工。（編輯：翁翠萍）1080118