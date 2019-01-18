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國發會退回山手線 中市府不解為何被退

最新更新：2019/01/18 15:41

（中央社記者郝雪卿台中18日電）對於交通部長林佳龍今天指出國發會已退回台中山手線計畫一事，台中市政府交通局表示，市府尚未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文，也不解為何會被退，將會進行了解。

林佳龍上午受訪時首度證實，國家發展委員會最近已將山手線計畫退回，因任何建設都有一定程序，如果台中市政府對山手線計畫有新的意見，應把握時間提案，地方政府要講清楚，交通部會協助完成。

林佳龍也提醒台中市長盧秀燕，前瞻預算是競爭型，很多計畫都是延續性，也要有公平性，任何一個建設計畫案重新來過，都會有變數要排除。

對此，台中市政府交通局長葉昭甫表示，對於林佳龍表示台中山海環線計畫（俗稱山手線），國發會已退回一事的提醒，市府表示感謝，也會進行了解。

葉昭甫指出，截至目前為止，台中市政府並未收到行政院或交通部的相關審查回覆公文，市府也沒有提出新的競合計畫來取代，若林佳龍所言確實，不解國發會為何退回林佳龍擔任台中市長時所提的計畫案，其中程序上的疑義須進一步確認。

葉昭甫說，台中山海環線（山手線）計畫，民國106年就已納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部107年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中。

葉昭甫強調，市府會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，儘速針對相關審查意見進行補充與回覆，也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃作業，以推動大台中的繁榮發展。（編輯：戴光育）1080118

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