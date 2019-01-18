補習班倒閉學員仍得繳錢 台灣消保會助上訴

（中央社記者陳朝福高雄18日電）台灣消費者保護協會之前協助無預警停業微爾科技等3家補習班的學員代提團體訴訟，針對學承電腦、威爾斯美語案進入二審提出上訴，盼學員無須償還融資公司沒上課部分的貸款。

台灣消保會副秘書長徐邦瀚、律師許淑清及張清凱等人，今天召開記者會說明學承電腦、威爾斯美語、微爾科技等業者倒閉團訟記者會。

徐邦瀚指出，民國105年1月，威爾斯美語、學承電腦、微爾科技等三家業者無預警停止營業，其中部分學員之前就被要求簽約以「貸款」等方式花錢購買課程，業者倒閉後「無課可上」，找不到業者退還補習費，更致各地的上萬名消費者因此積欠大筆債務。

兩名受害者也出席記者會，說明當時與業者簽約時，當初不知補習班是透過介紹融資公司貸款，導致目前業者倒閉後無課可上時，仍須償還貸款。

徐邦瀚與律師團說明，微爾科技補習班團訟一審判決消費者勝訴，新台幣1800多萬元的貸款免還，補習班判賠600多萬。微爾科技案是團訟中最晚一審判決的案子，但卻是判決中對消費者相對有利的判決。

徐邦瀚說，微爾科技案雖是三件補習班團訟中原告消費者人數最少，但是一審判決卻是超過一半的學員無須償還未付貸款，對消費者而言是最貼近需求的判決。對方仍有上訴的權利，將來可能也會有二審。

學承電腦、威爾斯美語補習班團訟已進入二審，因一審判決雖判業者須賠償消費者約8000萬元，但主要負責人已逃至境外被通緝中，消費者可能不但拿不到判賠金，當初透過補習班介紹融資公司的貸款仍須償還，台灣消保會代理團體訴訟提出上訴，希望法官能傾向微爾科技案一審判決方向，認定此案有經濟一體性，學員無須償還未付貸款。

台灣消保會籲請政府勿縱容不肖業者欺騙消費者，與融資公司合作綁定大額信貸，但之後卻公司倒閉、人逃國外，銀行與融資業者應擔負保護消費者的責任，台灣消保會將依消費者保護法為消費者提起團體訴訟。（編輯：陳政偉）1080118