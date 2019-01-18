目睹千隻鳥屍躺農田 小農5天不敢碰肉

近日台東市郊一塊友善耕作的稻田，收割後卻有將近2分地遍布鳥屍，7成是斑文鳥，也有大型環頸雉等，震撼畫面讓26歲年輕小農5天不敢吃肉。（小農提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）從外地到台東從事友善耕作的26歲小農，目睹自己收割後的稻田遍布逾千隻鳥屍，讓她5天不敢碰肉，所幸收成的稻穀未受污染。

近日台東市郊一塊友善耕作的稻田，收割後，將近2分地的農田遍布鳥屍，7成是斑文鳥，也有大型的環頸雉，甚至還有吃了鳥屍暴斃的野貓。

最近檢驗報告陸續出爐，暴斃的鳥是吃了含有劇毒「加保扶」農藥的稻穀，引起震驚，也打擊台東友善耕作。小農這幾天都會到田裡走走，她說，「不會去揣測誰刻意放藥毒鳥」。

小農今天聽到台東區農業改良場檢驗報告出爐，她收割的稻穀並未受污染，為此感到欣慰。

今年26歲的小農，雖然是女孩子，但對下田種水稻早已駕輕就熟。她說屏科大畢業後，曾經到宜蘭打工換宿，學種稻，從育苗、翻田、插秧到收割，她都沒問題，唯一至今還沒辦法掌握的是「曬田」。

她說，稻子分櫱時就要開始曬田（將稻田裡的水排除），因為每塊地的土質不同，曬田的時間也不同，尤其是她現在種的這塊水稻田，土質密度比較高，因此還要一段時間摸索、嘗試，才能找到適合的曬田時間。

小農說，她喜歡原住民的的文化，學習原住民和土地、山林的關係，因此選擇距離原民部落近的農田從事友善耕作。

一般有機田會使用苦茶粕取代化學農藥，噴灑田間驅除田螺和福壽螺；不過，小農連苦茶粕也不使用。她說，苦茶粕不僅殺死螺類，甚至連泥土裡的蚯蚓也會殺死，這對土壤不好，所以她堅持百分百不施任何藥物。

因此她的農田成為鳥類天堂。她說，一期稻因為晚收割，大家的田都收割了她的尚未收割，吸引鳥類聚集，「一個星期，大約田區被吃掉約2成的稻穀」，二期稻她也晚收割，去年的12月28日才開始收割，同樣引來很多鳥類，沒想到收割後幾天，田裡全部都是鳥屍體。

小農說，元旦過後，田裡慢慢出現屍臭味，附近友善耕作農友告知她「田裡有很多鳥屍」。她趕到田裡一看，相當錯愕，她的7分地農田，其中的2分地遍布鳥屍，第一天，撿拾了800多隻，第2天又撿拾了400多隻，2日下來超過1200隻 。

她說，自己採用友善耕作，連苦茶粕都不使用，田裡應當沒有用農藥過量導致鳥死亡的可能，「應該是有人在稻穀收割後在田裡放毒」，但她不知道誰會這樣做，她也想不出理由會讓人下毒。

小農說，她將撿拾的1200多隻鳥類集中燒毀，有5天的時間她不敢碰肉、不敢吃肉，這幾天情緒已經慢慢調適，今天知道化驗結果，收成的稻穀未受污染，讓她感到安慰。她說，會繼續友善耕作。（編輯：吳佳穎）1080118