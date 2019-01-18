1865年駐台首任英國領事 第5代子孫訪高雄尋根

（中央社記者程啟峰高雄18日電）首任英國駐台領事史溫侯的第5代旁系子孫史溫侯昨天到高雄市造訪國定古蹟打狗英國領事館，老、少史溫侯當場穿越時空相見歡，小史溫侯對高雄大為驚豔，並說好帶家人再來尋根。

昨天來台的史溫侯（Christopher Swinhoe-Standen）是首位英國駐台領事羅伯特‧史溫侯（Robert Swinhoe，又稱郇和）家族第5代旁系子孫，為尋根而去信外交部希望來台灣。

「小史溫侯」昨天上午與英國女性友人一起到國立台灣博物館參觀史溫侯特展後，得知高雄有個打狗英國領事館古蹟，在館方及高雄市文化局協助下，兩人專程南下高雄參訪打狗英國領事館。

高雄市文化局派員全程陪同導覽，並贈以英國領事館研究專書，感謝「老史溫侯」領事當年對台灣的貢獻。

小史溫侯並在文化局人員導覽下，前往登山古道上「英國領事郇和生物踏查」蠟像，參觀當年老史溫侯在台進行生物踏查，重現調查獼猴及赤蛙的場景；老、少史溫侯當場跨越時空相見歡，小史溫侯還跟老史溫侯蠟像合影留念。

1836年出生的羅伯特‧史溫侯是首位英國駐台領事。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）

小史溫侯說，返回英國後要向91歲的老母親分享來台灣參訪的所有照片，相信會成為史溫侯家族一段佳話。

文化局也安排小史溫侯搭乘文化遊艇的「史溫侯探險之旅」航線，體驗當年史溫侯領事來台的場景；小史溫侯表示，高雄港擁有好風光，在英國領事館繞園後，搭乘遊艇吹海風笑談祖輩軼聞趣事，無疑是這趟高雄行最棒的享受。

高雄暖暖冬陽、海景與百年古蹟相互輝映，讓「小史溫侯」流連忘返，在西子灣夕陽海景下結束這次參訪行程。他表示，此行只是家族的踩線之旅，相約下次將偕家族親友再來高雄尋根。

文化局解釋，1861年7月，首位英國駐台副領事羅伯特‧史溫侯在台灣府（台南）設立第一個辦公處。1864年，打狗（高雄）開港設立海關後，同年11月英國將駐台灣副領事館南遷至打狗，1865年2月升格為領事館，史溫侯也升任為領事，打狗領事館因此成為英國駐台第一個領事館。

老史溫侯不但是英國首任駐台領事，更是著名生物學家，柴山的台灣獼猴是他在國際間協助確認為台灣特有種；他也曾發布世界上最早系統性的中國鳥類名錄和台灣鳥類名錄，現在台灣記錄的鳥種中有超過1/3是史溫侯首先提出。（編輯：陳政偉）1080118