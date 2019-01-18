大新竹共好會談 林智堅楊文科共研垃圾問題

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科，今天展開「大新竹共好」會談，其中垃圾去化議題討論最久，雙方針對底渣運回的數量未達共識，2人決議在一個月內提出可行方案，再作討論。

林智堅與楊文科今天在新竹市政府舉辦「大新竹共好合作平台首長會議」，雙方在會中聚焦於垃圾議題。林智堅說，新竹市自民國99年代燒新竹縣垃圾約每日150噸，至今產生9.3萬噸底渣仍留在新竹市。

林智堅說，為努力協助解決垃圾問題，市府提出除維持每日幫竹縣代燒的150公噸，將增加每年5000噸代燒量，但前提希望竹縣運回過去9.3萬噸與未來代燒產生的底渣。

楊文科認為，希望能在4年內消化完目前堆置在竹東、新豐地區的垃圾，因此希望能將新增的5000噸代燒量，增為每年6000噸；但針對竹市提出9.3萬噸底渣運回問題，楊文科坦承「有困難」，希望能「過去的不談，就談現在。」

由於雙方在底渣運回的部分未有明確共識，會中決議，將請新竹市、縣環保局，一個月內提供具體處理方案，再做後續討論。

另外，雙方也針對「觀光」、「喝好水」、「大新竹輕軌」、「土地活化利用」等各項議題進行討論，最終均獲共識，並將邀請苗栗縣政府及新竹科學園區管理局共同加入平台，暢通新竹縣、市及苗栗縣地區溝通合作管道。

楊文科表示，選舉期間，競選團隊做了許多民調，發現新竹縣民最關心交通、教育與治安，認為應從這些角度努力；另外，他對今天會議結果感到滿意，盼未來雙方能不拘形式、時間、地點，「一通電話也能溝通與討論」。

林智堅則說，新竹縣、市就像是分不開的一家人，未來雙方合作會更有效率，解決縣市過去多年沒有解決的問題，希望未來竹縣府也能一起參與竹市辦理的藝文、親子活動，讓縣市民都能一起同樂。（編輯：張銘坤）1080118