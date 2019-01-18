新竹縣延長國旅暖冬遊至5月底 每房補助500元

中央推動「擴大國旅暖冬遊」即將告一段落，新竹縣長楊文科（左3）18日出席公開活動時宣布，竹縣府將加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」且延長至5月底，每間房補助新台幣500元，近期會公布確切實施辦法。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣長楊文科今天宣布，將原本配合中央的「國旅暖冬遊補助」，竹縣府將加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」，從2月延長至5月底，每間房補助500元，名額有限，近期公布實施辦法。

楊文科今天出席位在新竹高鐵站旁的「AJ HOTEL安捷國際酒店」開幕活動時，宣布新竹縣政府加碼提供「獎勵旅遊住宿優惠補助」的好消息；安捷國際酒店也同時宣布，將配合新竹縣推出的方案，加碼再優惠新台幣500元。

楊文科下午到新竹市政府參加「大新竹共好合作平台首長會議」時也提到，新竹市政府推出延長「國旅暖冬遊補助」至2月底，他認為非常好，為了共同行銷新竹縣、市，新竹縣政府也決定跟進，推出補助，且延長至5月底。

楊文科指出，「獎勵旅遊住宿優惠補助」不限年齡，每人限申請一次，凡於週日至週四入住特約旅宿，每間房補助500元，假日及國定假日不予補助，但名額有限，最多補助1200名，近期將公布實施辦法。

新竹安捷國際酒店董事長陳品峯表示，除了中央的「國旅暖冬遊補助」外，新竹縣政府再推出「獎勵旅遊住宿優惠補助」至5月底，新竹安捷國際酒店獲悉後也決定配合這個方案，再加碼優惠500元。

陳品峯說，新竹安捷國際酒店歷經長達1年的試營運，今天正式開幕，因應全台瘋露營，推出「住帳篷送客房」迎合潮流，135間客房中，有80間設有帳篷，還提供免費深夜食堂，住房率已達7成。（編輯：張銘坤）1080118