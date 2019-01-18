博士認定 國中畢業植物獵人是植物學家

影片來源：中央社

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）一段拍攝「植物獵人」洪信介的影片在網路上引發轟動，才國中畢業的洪信介與碩、博士一起在辜嚴倬雲保種中心擔任保種熱帶及亞熱帶植物重要職務。

保種中心執行長、清華大學教授李家維指一般植物學家該知道的植物專有名詞洪信介都明白，一個好的植物學家就是把植物圖鑑裡專有名詞都懂了後，全部細節清楚地用專業名詞敘述，「阿介」已有足夠能力。

屏東高樹鄉辜嚴倬雲植物保種中心今天與屏東縣政府簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，網紅「植物獵人」洪信介再成媒體焦點，李家維說兩個月來接到世界各地信件都在問阿介的事。

被叫「阿介」的洪信介說很高興能到保種中心工作，他從小就喜歡爬樹、採植物、畫畫，自己有個植物園，來到保種中心可看到這麼多植物，又不用自己種，當然高興。他把自己植物園蒐集的植物都捐給保種中心。

做過五金師傅、工地主任，植物熱愛是洪信介根深蒂固的興趣，他也是傑出畫家，常把採集的植物用原子筆畫下來，今天展示所畫全世界最大蘭花龍爪蘭解剖圖，他說之前向植物學者解說的解剖畫都用鉛筆黑白畫，但他不喜黑白畫，後改用彩色原子筆畫植物解剖圖。

洪信介從小愛畫畫、爬樹及植物的興趣結合成植物學家難以超越的專業，他的植物解剖圖畫被李家維稱讚「經典」、「好到很難超越」、「相機沒辦法留住的歷史呈現」。

李家維說，前年4月看到阿介的野地表現，詢問進保種中心的意願，他「眼睛一亮」答應了，但因只有國中畢業，只能利用科技部計畫給他新台幣2萬多一點薪水，叫他一個月上班兩星期就好，但他幾乎天天到班，現在已是正式職員。

李家維指保種中心賦予阿介非常重要的任務，主要是他爬樹的膽識、耐力、毅力和功夫，不是一般植物專家能做到，他的植物專業知識又不亞於一般植物專家。

李家維舉例，保種中心赴索羅門調查植物資源，是非常昂貴、近代史很少的跨國界植物調查活動，第一年成果他非常不滿意，問出了什麼問題，植物學者說樹太高，很多物種長在這麼高的樹上無法採集。李家維與植物學者在一棵高30公尺筆直的樹下與當地原住民談爬樹採集加碼獎金，原住民頻搖頭，阿介卻已攀爬上去，用擴音器向李家維喊「老師，我已經在樹上」。

阿介無可取代就是在野外瀕危植物採集的爬樹功夫，常常都在危險中完成，上週蘭嶼採集行動才被青竹絲咬傷，馬上到醫院打解毒針，阿介說他已有6次被毒蛇咬的經驗，很幸運的地點都離醫院不太遠。

阿介說，他不認識、植物圖鑑沒有的植物就是他要採集的，他相信植物有靈魂，他才會常在停下來的地方或他手可以採集的地方，就發現要採集的植物。

保種中心在國外如索羅門、越南、中國大陸都有研究計畫，李家維表示，國內部分，保種中心正在復育全世界只有蘭嶼島特有的65種特有植物保種及繁殖計畫。

李家維指保種中心擁有小蘭嶼島絕種的桃紅蝴蝶蘭是阿介幾年前與植物學家去採集到的，當時他發現島上只剩7棵就帶回1棵繁殖，進保種中心後捐出來，蘭嶼過往全島開滿蘭花而得名，3、5年後，保種中心要讓蘭花重新進駐蘭嶼，而這些阿介都擔任重要任務。（編輯：翁翠萍）1080118

被稱為「阿介」的洪信介受訪表示，他很高興能到辜嚴倬雲保種中心工作，自己從小就喜歡爬樹、採植物、畫畫，他原來就有個植物園，來到保種中心後，可以看到這麼多植物，又不用自己種，當然高興。（取自洪信介臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月18日