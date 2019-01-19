水保局推廣友善農田 黑翅鳶台中築巢產卵

農委會水土保持局台中分局輔導農友進行友善農業，在農田架設棲架，107年10月發現黑翅鳶在台中市霧峰區農田築巢產卵，孵出的幼雛已逐漸長大。（水保局台中分局提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）農委會水土保持局台中分局輔導農友進行友善農業，在農田架設棲架，去年10月發現黑翅鳶在台中市霧峰區農田築巢產卵，農友欣喜，每天除了巡視農田外，還多了賞鳥工作。

水保局台中分局分局長簡俊發今天表示，台中分局從106年起輔導台中市及苗栗縣的農友推廣友善農業，從事精緻生產及生態並存的友善田區，去年5月間結合屏東科大野生動物保育研究所鳥類生態研究室研究助理林惠珊、黃子倫的協助，在霧峰區25甲友善稻田架設5組5公尺高的鳥類棲架。

簡俊發指出，棲架架設不久，就發現黑領椋鳥、紅鳩、珠頸斑鳩、大卷尾等田間鳥類利用；去年8月中旬，開始發現黑翅鳶活動，去年9月底還有2隻黑翅鳶利用棲架，也尋獲已被消化的鼠類殘骸；去年10月份更發現黑翅鳶築巢及產卵，並在11月孵出3隻幼雛，令人相當振奮。

霧峰農會香米產銷班九班班長胡坤熹表示，以前田埂都是老鼠洞，會讓稻田的水外洩，黑翅鳶停駐後，老鼠洞明顯減少，原本參與課程的農友對於這樣的架設工作起初都不看好，但隨著黑翅鳶捕捉老鼠的影像曝光，紛紛向研究人員詢問如何架設鳥踏，還有大甲、后里及苗栗地區等地的農友詢問，希望能協助架設。

簡俊發表示，黑翅鳶自2001年在台灣出現紀錄後，近年成為平原普遍分布的猛禽，屬於二級保育類物種，除會利用田間高啟的樹枝作為覓食棲枝，還會在空中定點振翅尋找田間的獵物，主要以田鼠為主食，可謂是鼠害防治的好幫手。

簡俊發指出，這25甲的友善稻田鼠害不但可以防治，並成為台灣地區稻田首次以鳥類棲架成功吸引黑翅鳶棲息的案例，更是第一個田區有繁衍的案例，目前孵出的3隻幼雛，已長大至可離巢的狀態，未來可望有穩定的族群數量，同時持續監測了解更多生長習性，成為友善環境農業行動，黑翅鳶與人類共存互助的佳話。（編輯：陳俊碩）1080119