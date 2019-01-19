台中山手線爭議 盧秀燕：未收到公文無法評論

（中央社記者郝雪卿台中19日電）對於大台中山手線計畫被國發會認定不完備須補件，台中市長盧秀燕今天表示，相關訊息都是透過交通部長林佳龍在媒體的談話得知，市府目前未收到相關公文，所以無法評論。

對於台中山海環線計畫（俗稱山手線）被國發會認定不完備須補件一事，盧秀燕今天出席「台中市護理師護士公會第26屆第1次會員代表大會」活動後，接受媒體訪問時指出，到目前為止，市府並未收到相關公文或通知。

盧秀燕表示，台中山海環線計畫是由林佳龍在擔任台中市長任內的市府團隊所擬定，並送到中央審核，至於為什麼會被退回，或要求交通部補正，她也是透過媒體中林佳龍的談話才得知，到目前為止，台中市政府未收到相關公文及正式通知，所以無法評論，必須收到正式公文之後，才能跟大家報告。

市府交通局長葉昭甫則表示，對於林佳龍透過媒體發表「退回」說法，雖然不解但感謝林佳龍的提醒，然而國發會昨天也已正式發布新聞稿否認，國發會認為並沒有退回此案。

葉昭甫指出，國發會退回的真正的原因是要求交通部補正，而補正的原因則是此案於林佳龍在擔任台中市長任內所提出，但所提出的計畫或過於倉促，在可行性、工程、工期等有不完備情事，不過，市府目前尚未收到審查的回覆公文。

交通局也表示，會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，再進行分析及評估，也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃作業，以推動大台中的繁榮發展。

交通局表示，台中山海環線（山手線）計畫由前市府提案並於106年納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部107年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中，但國發會認為此計畫有諸多疑義及文件須補正說明。（編輯：陳俊碩）1080119