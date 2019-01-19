邀書法家揮毫設計 新竹市府將送17萬份春聯

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府邀請在地書法家與知名設計師聯手打造春聯、紅包袋及圓滿紅包，金色字體與圖案呈現「拚經濟、顧民生」理念，市府表示，將於1月21日起陸續投遞至竹市各家戶。

35歲新竹在地書法家蘇梓靖是建築系畢業，目前服務於工研院，為工研院量測中心書藝社指導老師，今天受邀到新竹市政府揮毫，並說明今年為新竹市設計的春聯「恭禧發財」字體設計理念。

他說，國小三年級開始學習書法，在就讀建築系時開始接觸美學，因此在書法創作上較注重藝術與傳統的連結；這次將「恭禧發財」4字以古典基礎範本上做變化，把啟程與收尾呈現翹起來氛圍，類似元寶形狀，使視覺上樸實厚重卻略帶俏皮可愛的趣味。

而雕花豬紅包袋組與圓滿紅包上的撲滿豬，則是由知名設計師馬詩韻設計，她表示，雕花豬有著飽滿身形、豬背上有5個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，共有3款設計。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，新竹市長林智堅以拚經濟、給市民好生活為目標，今年推出「恭禧發財」春聯，希望百工百業都能豐衣足食；而撲滿豬則象徵新的一年能夠荷包滿滿，堪稱春節期間最夯的福氣小物。

白舒樺說，林智堅將從小年夜至大年初二展開拜廟參香行程，會親自發送圓滿紅包，與民眾一起分享農曆新年喜悅與喜氣。

白舒樺說，「恭禧發財」春聯從1月21日起，陸續投遞至新竹市17萬家戶或社區管委會，另也在東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台備有春聯、紅包袋組及圓滿紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。（編輯：陳俊碩）1080119