南投廚餘養豬戶 1月底前應選擇轉型方案

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣57家廚餘養豬業者應在31日前取得廚餘再利用檢核，或改用飼料餵食或停養，目前17家業者有意願申請，15家將改用飼料餵豬或停養，其餘業者將由環保局通知配合辦理。

防範非洲豬瘟，南投縣政府環境保護局、農業處、南投縣家畜疾病防治所今天稽查養豬戶，並宣導落實防範措施，環保局副局長林隆儒呼籲，養豬業者本月底前須提出廚餘再利用登記檢核申請，才能繼續使用廚餘餵養豬隻，以確保自身及消費者權益。

林隆儒說，根據行政院召開非洲豬瘟中央災害應變中心第三次會議，會中討論廚餘養豬議題，結論為廚餘經過高溫蒸煮可殺滅非洲豬瘟病毒，對於符合廚餘再利用檢核規定養豬業者，現階段仍可使用廚餘餵豬。

林隆儒說，因此以廚餘餵養豬隻的養豬戶，都必須通過廚餘再利用登記檢核，目前南投縣約有百戶養豬業者，其中57家以廚餘餵養，縣府已與業者召開廚餘再利用輔導說明會，請業者儘速提出資格申請，並落實廚餘高溫蒸煮，環保局將持續不定期稽查。

曾姓養豬業者說，民國93年開設養豬場，95年時購置鍋爐蒸煮廚餘，每2天、3天將廚餘載回養豬場，用廚餘破碎機打碎後，再以鍋爐加熱攪拌4到5小時，待溫度升到攝氏90度以上，並持續蒸煮一小時以上，以達殺菌效果，接著放到隔天，降溫冷卻後餵豬。

南投縣農產運銷股份有限公司經理楊添貴說，台灣豬是口感與風味很好的豬肉，中央到地方政府都非常重視防範非洲豬瘟，積極阻絕境外，國內業者也落實自主管理，南投縣農產運銷公司販賣的豬肉製品，都使用最安全衛生的國產豬製作，縣民可放心選購。

為加強防疫，南投縣政府下午接著召開動物疫災災害應變中心會議，由南投縣副縣長陳正昇主持，他表示，為掌控疫情、確保民眾食品安全，需要公部門全力應對，縣府30日將在縣立體育場舉行豬瘟緊急防疫演習，以最謹慎態度防疫。（編輯：陳俊碩）1080119