鄭文燦：張惇涵不管到哪裡都會很稱職

總統府發言人林鶴明表示，已邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊。桃園市長鄭文燦（圖）20日表示，張惇涵在市府的新聞工作經驗豐富，相信他不管到哪裡都會很稱職。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）總統府發言人林鶴明昨天表示，已邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊，未來也將擔任發言人。鄭文燦今天表示，張惇涵的新聞工作經驗豐富，不管到哪裡都會很稱職。

林鶴明昨晚表示，已邀請張惇涵進入總統府團隊，未來將借重他豐富歷練與創新觀點，協助總統府新聞聯繫工作的推動，未來也將擔任發言人。

鄭文燦出席靈鷲山普仁獎頒獎典禮受訪表示，張惇涵在市府的新聞工作經驗豐富，相信他不管到哪裡都會很稱職，但這個人事案應該由總統府或當事人說明比較適當。

鄭文燦表示，張惇涵從新聞處長卸任，主要是因為妻子希望張惇涵能多花些時間在家庭，才休息了一段時間，並不是被安排了新的工作才離職。張惇涵能力非常好，又有創意，相信無論到哪裡工作都會很稱職。

對於外界關心桃園市政府後續的人事佈局，鄭文燦說，目前仍有幾個首長還未補實，也陸陸續續徵求意見，將在適當的時間把所有的首長都補齊，時間點預計會在農曆新年後。（編輯：方沛清）1080120