卓榮泰陪王義川掃街 立委補選目標保3搶2

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市立委補選前最後一個週日，民進黨主席卓榮泰今天陪同黨籍候選人王義川掃街時說，全台5席立委補選只有一個目標就是保3搶2，如能搶下台中與彰化兩席，代表改革方向正確。

台中市北屯及北區立委補選將於27日投票，卓榮泰3度南下台中為王義川輔選，今天上午從北區重生堂出發車隊掃街，掃街前卓榮泰也陪同王義川進入重生堂虔誠跪拜，祈求王義川順利當選。

去年縣市長選舉後，全台共有5席立委需辦理補選，原來的5席中民進黨占3席、國民黨2席。

卓榮泰受訪表示，這次立委補選，民進黨只有一個目標就是保3搶2，台北、新北及台南這3席勢必要保住，以維持國會的優勢。

對於原本是藍營的台中及彰化這兩席，卓榮泰說，民進黨應該搶下來，代表民進黨的改革讓人民看得到、改革的方向是正確的，也代表未來在2020總統及立委選舉的重要關鍵時刻，人民還是願意相信並把票投給民進黨，這兩席是民進黨要搶2的重要兩席。

卓榮泰說，他肯定王義川在選戰期間的努力與創意，讓台中市民短短的時間內能夠認識，相當不易。看到王義川每天緊湊的行程，對於選舉的熱情與投入，都讓他勢必要投入更多的力量到台中全力輔選。希望市民能夠看見民進黨的改變、王義川的優秀與活力，更是黨內新一代候選人的象徵。

選戰倒數一週，王義川表示，將採取陸海空齊發作戰方式，空軍包括網路直播、社群網站的推薦，海軍包括現任立委與選區市議員全面搶灘，加上團隊陸軍巷戰密集掃街，一票都不會放棄，絕對能夠突破重圍贏得最後勝利。（編輯：唐聲揚）1080120