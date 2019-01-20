獨輪車隊環島啟程 翁園國小生拚13天騎1千公里

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市大寮區翁園國小今年的寒假作業不一樣，獨輪車隊今天上午從學校啟程，展開歷時13天的1000公里環島壯行，高市教育局長吳榕峯到場加油，鼓勵學童努力完成夢想。

參與這次獨輪車環島挑戰的共有11名學生，他們除每週在校園內自主訓練，也在師長陪同下，挑戰長距離的路騎訓練；他們車隊上午7時從學校浩浩蕩蕩出發，將以逆時針方向環島一圈，預計到2月1日返回學校，全程約1000公里。

面對這項高難度的挑戰，車隊學童個個樂在其中，信心滿滿，小四學童簡旻宣受訪說，「就是喜歡騎獨輪車，讓我有一種無法描述的輕鬆感覺」；小五學生許瑄云也說，「我很享受騎獨輪車，感覺很自由，可以忘掉一切煩惱！」；小六蔡宥甯則說，「學會獨輪車後，我覺得自己更有自信了」。

到場加油的家長林郁閔表示，孩子學習獨輪車後，不僅運動方面，面對其他挑戰也更有信心，學習及課業也變積極。

翁園國小校長林金穗說，這次獨輪車環島隊員面對的挑戰，除體力、毅力外，還有北部濕冷的天氣。另支援調度的指揮也要考量克服各地不同地形、氣候與路況，讓獨輪車隊能一路安全暢行。

林金穗又說，啟程前經過多次路騎訓練，隊員們的體能與心理都已準備好，也模擬行進的節奏與突發狀況的應變，彼此間更培養默契，儼然是個大家庭。

吳榕峯則嘉勉隊員的毅力與勇氣，鼓勵學生用獨輪車見證台灣的美麗，完成自己最難忘的寒假作業。（編輯：吳佳穎）1080120