難忘幼時暫居桃園 馬英九參訪大溪齋明寺

前總統馬英九（中）20日一早就到桃園市大溪區齋明寺參觀，馬英九表示，小時候曾隨母親到石門水庫附近短暫居住，始終記得一個饒有古意的寺廟，最近才發現是齋明寺，所以特別來看看。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）前總統馬英九今天一早就到桃園市大溪區齋明寺參觀，馬英九表示，小時候曾隨母親到石門水庫附近短暫居住，對附近一座古寺印象深刻，最近才知道是齋明寺，因此特別前來參訪。

馬英九受訪表示，小時候，在石門水庫建設委員會工作的媽媽曾帶自己來過，當時就在附近的三坑國小唸書，雖然只念了半年就離開，但始終記得一個饒有古意的寺廟，最近才發現是齋明寺，所以特別來看看，他也認為，這座寺廟真的很有味道。

馬英九今天穿著一件白色帽T，胸前印有平安兩個字，同時還有一面小小的鑽石型國旗，在齋明寺方丈果暉法師陪同下，愜意的聆聽導覽人員介紹，對於最近的穿著打扮似乎較為輕鬆簡單，馬英九笑著表示，因為自己穿著輕鬆的樣子通常較沒有被人看到。

當記者詢問，台北市長柯文哲日前以強盜搶銀行，未見旁邊有警察隱喻美中台的關係時，馬英九僅簡單表示，柯文哲的事情自己通常都不愛評論，隨後便在隨扈的護送下搭車離去。（編輯：方沛清）1080120