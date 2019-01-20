像呵護自己小孩 陳登葟種出冠軍小果番茄

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣政府今天舉行小果番茄評鑑頒獎暨農特產品展售、米食、肉品推廣活動，冠軍果農陳登葟說，照顧小果番茄像照顧自己小孩，每天巡，給它多少養分，作物就回饋多少成果。

彰化縣政府、秀水鄉農會昨天進行小果番茄評鑑，專家、學者就重量、糖度、外觀、色澤、口感、風味、清潔度等標準，評選最優質小果番茄，個人獎冠軍為果農陳登葟、團體組冠軍秀水鄉農會，今天由彰化縣長王惠美頒獎表揚，並推銷民眾多採買在地優質農產品。

王惠美說，今年冠軍小果番茄甜度達12.5度，皮薄又甜，吃起感覺很不一樣；希望透過評鑑推廣彰化優質小果番茄，讓好的農產品給更多民眾品嚐，也感謝所有農民辛苦種植，種出的產品十分優質，期許評鑑不斷創造亮點，幫助彰化優質農產品行銷國內、外。

陳登葟說，參加評鑑的農民表現都很傑出，他只是比較有福氣，得到第一名，其實照顧小果番茄就像照顧自己小孩，需要認真照顧，每天去巡，給它多少養分，作物就回饋多少成果，感謝主辦單位及評審厚愛。

根據縣政府農業處資料，番茄富含茄紅素、類胡蘿蔔素、維生素A、C，具低熱量、高膳食纖維、營養價值高等特性，且食用方便；彰化縣番茄種植面積約300多公頃，主要產區為埔鹽、二林、溪湖、埤頭、大村、溪州、永靖、竹塘、田尾、芳苑、秀水、田中。（編輯：翁翠萍）1080120