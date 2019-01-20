2020立委選舉藍營啟動 吳敦義：建公平初選機制

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）國民黨主席吳敦義今天下午到花蓮出席黨部感恩會，對於2020年立委選舉，花蓮已有黨員啟動爭取，吳敦義說，必須建立公平、合理初選機制，這很重要。

花蓮目前唯一一席區域立委由民進黨籍蕭美琴掌握，藍營意圖延續去年底勝選氣勢，爭取立委席次。

目前表態爭取黨內初選的有縣黨部副主委黃啟嘉、前立委王廷升，及國民黨中央組發會副主委林有志。這3人已紛紛展開拜會、爭取支持的行動。

媒體詢問是否以初選或其他方式推出人選，吳敦義回覆說，有興趣、有意願參選人當然都歡迎，但一定要有公平機制，這由縣黨部好好衡量、溝通，看用什麼方式作為初選機制，這很重要。

吳敦義指出，所謂初選，包括協調、民調、黨員投票等，這些過去都有經驗，縣黨部多徵詢有意願同志的想法，做一公平的處置。

感恩會中，吳敦義說，自己是南投人，對隔鄰的花蓮特別關注。他還細數民國94之後的10年間，來台旅客總數，從337萬人次直到104年突破千萬人次的1043萬；如今墾丁住房率僅剩3成，大家應奮發圖強，創出好成績。（編輯：吳佳穎）1080120