金門教會百年頭一遭 首位女牧師許素蓮就任

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）幼教老師出身的牧師許素蓮今天就任台灣基督長老教會金門沙美教會第3任牧師，成為沙美教會123年來第一位女性牧師，更是金門首位經過正式就任典禮牧養教會的女性牧者。

「金門縣志」記載，沙美教會是英國倫敦教會建於西元1896，相當於民國前16年，是金門歷史最悠久的教會，後來屬於中華基督教會，民國88年加入台灣基督長老教會體系。

歸屬長老教會後，第2任牧師王信安107年4月任期屆滿，許素蓮同年7月由屬靈導師、花蓮牧師黃連興引荐到沙美教會幫忙講道，同年10月28日通過長老教會監選，今天就任沙美教會第3任牧師

來自屏東縣小琉球的許素蓮，先後畢業於台南光華女中、中華醫專幼保科，從事幼教工作9年。100年台南神學院畢業，103年11月23日44歲生日時封牧，成為牧師，在台中牧會4年。

許素蓮說，去年帶著簡單換洗衣物到金門，不料自此落腳金門。她回憶去年夏天初到時，看到沙美往金城的環島北路兩旁種滿美麗的黃波斯菊，讚嘆這地方好美，深深愛上了金門。她笑說，之前從未到過金門，「沒想到我從台灣的一個小島，來到另一個島」。

4年多前封牧時，許素蓮是小琉球第一位女性牧師，當時她覺得上帝很神奇，「神怎麼會揀選來自外邦家庭的我擔任牧師」；如今又成為金門首位經過正式就任典禮牧會的女性牧師，「感謝神使用卑微的人，成就祂奇妙的作為」。

許素蓮授職感恩禮拜下午3時在沙美教會禮拜堂舉行，由長老會台南中會議長黃茂全主禮並監交，中會、小會多位牧師、沙美教會會友，金門各教派教會牧師和信徒多人觀禮。

許素蓮說，她希望人人都能信主耶穌，生命有一個翻轉和改變，「吃好逗相報」。她也為沙美教會勾勒「實現大誡命、完成大使命」的願景。（編輯：翁翠萍）1080120