副閣揆人氣不減 陳其邁允為高雄爭取經費

（中央社記者程啟峰高雄20日電）行政院副院長陳其邁今天表示，在中央為高雄市打拚是他的責任，允諾會讓行政院與高市府無縫接軌。

今天是橋頭事件40週年，陳其邁陪同總統蔡英文出席高雄橋頭事件40週年專書發表會活動。

這是陳其邁走馬上任副院長後首次在高雄的公開行程，很多邁粉聞風趕到高雄橋頭糖廠鐵道景觀休憩區參加活動，人氣不減。

陳其邁受訪表示，台灣面臨嚴峻的挑戰，經濟發展就能讓人民過好生活，他說會輔佐行政院長推動政務，讓人民有感，面對民主會更謙虛，未來的施政必須更溫暖、更接地氣，讓人民過好生活。

陳其邁出任副院長，高雄市長韓國瑜除了祝福也盼他能在中央為高雄多爭取經費。

陳其邁說，那是他的責任，他一定會讓行政院與高雄市政府能夠無縫接軌，允諾全力為高雄打拚。

高雄輕軌二階工程中央與地方不同調，媒體關切是否會成立中央與地方協調會報溝通並解決問題？

陳其邁說，分工大致完成將向行政院長蘇貞昌報告，未來中央與地方會有個窗口以利施政及建設能順利推動，預計下星期會向社會大眾說明。

昨晚蘇貞昌在臉書貼出要在中角沙珠灣打造衝浪基地影片後，民進黨立委鄭運鵬留言指「衝浪」就要讓陳其邁督導，他說陳其邁「衝浪的勇氣獲得滿堂彩」。蘇貞昌回應「我聽說他（陳其邁）在學翻面」。

一般而言，人體衝浪的當事人都是以背朝群眾躺下的方式，但陳其邁於去年底參加滅火器樂團演唱會時和大家玩人體衝浪卻以正面朝向人群，事後網友擔心「小邁邁」在衝浪過程中是否慘遭襲擊。

陳其邁被問到蘇貞昌提醒衝浪時記得翻面一事，現場氣氛超爆笑。陳其邁說院長蘇貞昌是在虧他，不過他說被激到，他打算過年前一定會表現給院長看，請大家拭目以待。（編輯：李錫璋）1080120