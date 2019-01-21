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出訪邀約多 盧秀燕：行銷台中先以短程為主

最新更新：2019/01/21 12:53
台中市長盧秀燕（中）28日將率團出訪香港，她21日受訪時說，希望能加強通路，讓國際看見台中；近期行程很多，出訪行程先以當天能夠來回或1、2天可往返的行程為主。中央社記者郝雪卿攝 108年1月21日
台中市長盧秀燕（中）28日將率團出訪香港，她21日受訪時說，希望能加強通路，讓國際看見台中；近期行程很多，出訪行程先以當天能夠來回或1、2天可往返的行程為主。中央社記者郝雪卿攝 108年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市長盧秀燕將於28日出訪香港，她今天受訪指出，希望能加強行銷通路，讓國際看見台中，近期行程很多，出訪行程先選當天能夠來回或1、2天可往返的行程為主。

台中市政府上午舉辦「台中市政府108年迎新揮毫贈春聯」活動，同步於市府台灣大道市政大樓及豐原陽明市政大樓登場，邀請超過150位書法名家現場寫春聯，免費贈送市民。

盧秀燕出席這場活動，也親自書寫上「春」字，向市民拜早年，她承諾未來4年，市府一定認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。

對於28日將率團出訪香港，被問到是否有出訪中國大陸計畫，盧秀燕表示，這段時間其實都有持續向大陸行銷。日前就有台灣企業跟她說接到大訂單，還希望市府能夠在日本、新加坡、香港、兩岸等具購買能力的市場，更積極開發通路，這也是此行出訪香港的原因。

盧秀燕指出，企業都希望市長能夠出訪行銷，讓國際看見台中，增加對台中的認識，近期國外及大陸的邀訪很多，但因國內行程很多，例如今天也安排前往土地公廟拜拜，就先選比較容易到達、能夠當天來回，或者1、2天可往返的行程為主，目前則以市府的活動為首要。（編輯：吳佳穎）1080121

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