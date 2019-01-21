這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫
國際

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元
國際

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

虐童案頻傳 新竹地檢署建立聯繫管道預防

最新更新：2019/01/21 13:13

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）虐童事件頻傳，新竹地檢署檢察長徐錫祥指揮婦幼組建立多元聯繫管道，若發覺兒虐案件時能儘早介入，結合相關單位及轄內醫療院所，盼能對受虐兒童做最完善保護。

新竹地檢署檢察長徐錫祥今天表示，6歲以下兒童若受到虐待時，因年紀過小無法自行求援，加上可能因較少與外人接觸，不易被發覺，以至被害幼兒送醫時往往已成重傷、甚至死亡，因此責成婦幼組主任檢察官建立多元聯繫管道。

徐錫祥表示，新竹地檢署目前協調轄內包括台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及東元醫院等，做為兒虐檢傷主責醫院，並結合新竹縣、市政府、家庭暴力防治中心、警政單位等，組成「兒童及少年疑似受虐案件評估啟動檢警早期介入偵辦機制即時聯絡平台」。

徐錫祥指出，這個聯繫平台是以醫療院所為先鋒，於診療時發覺疑似故意虐童的情形，經評估後可立即通知檢方，由專責檢察官指揮警方偵辦，必要時請相關單位依法提出告訴，協助受虐兒童聲請家庭保護令，盼能早期發現、早期救護。

徐錫祥說，呼籲民眾能在發覺兒虐情形時，能不嫌麻煩儘早通報相關單位，替受虐幼兒們發聲，一起保護國家幼苗健康成長。（編輯；方沛清）1080121

地機族