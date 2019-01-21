虐童案頻傳 新竹地檢署建立聯繫管道預防

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）虐童事件頻傳，新竹地檢署檢察長徐錫祥指揮婦幼組建立多元聯繫管道，若發覺兒虐案件時能儘早介入，結合相關單位及轄內醫療院所，盼能對受虐兒童做最完善保護。

新竹地檢署檢察長徐錫祥今天表示，6歲以下兒童若受到虐待時，因年紀過小無法自行求援，加上可能因較少與外人接觸，不易被發覺，以至被害幼兒送醫時往往已成重傷、甚至死亡，因此責成婦幼組主任檢察官建立多元聯繫管道。

徐錫祥表示，新竹地檢署目前協調轄內包括台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及東元醫院等，做為兒虐檢傷主責醫院，並結合新竹縣、市政府、家庭暴力防治中心、警政單位等，組成「兒童及少年疑似受虐案件評估啟動檢警早期介入偵辦機制即時聯絡平台」。

徐錫祥指出，這個聯繫平台是以醫療院所為先鋒，於診療時發覺疑似故意虐童的情形，經評估後可立即通知檢方，由專責檢察官指揮警方偵辦，必要時請相關單位依法提出告訴，協助受虐兒童聲請家庭保護令，盼能早期發現、早期救護。

徐錫祥說，呼籲民眾能在發覺兒虐情形時，能不嫌麻煩儘早通報相關單位，替受虐幼兒們發聲，一起保護國家幼苗健康成長。（編輯；方沛清）1080121