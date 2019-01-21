強盜說惹議 柯文哲：沒有什麼修正不修正

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲「強盜說」惹議，桃園市長鄭文燦認為說法會修正；柯文哲今天說，未來15年內，台灣要思考如何在美中對抗局勢下「夾縫中求生存」，沒有什麼修正不修正。

柯文哲中午出席國際扶輪3523地區歲末寒冬送暖—獨居長者圍爐餐會，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲日前接受台視專訪，談及美中台關係時，以強盜搶銀行，未見旁邊有警察為喻，引發軒然大波，不過，柯文哲強調自己是比喻一種情況，並未影射國家，指他人若要「興風作浪、見縫插針」，他也沒有辦法。

鄭文燦認為，柯文哲下一步會修正說法；柯文哲則說，他已說過多次，未來15年內將是美國與中國對抗的局勢，台灣要思考如何「夾縫中求生存」，當與其中一方交好時，也要注意另外一方的反應，「沒有什麼修正不修正」，強調這是他的主軸。

而民進黨立委段宜康則在臉書貼文，以「一隻眼睛的鹿」隱喻柯文哲兩岸一家親論述，柯文哲回應「不想批評他們，不要在喊獨立、又要在大陸做生意，我最討厭這種人」。

對於副市長陳景峻昨晚在民進黨立委補選候選人何志偉造勢場合上，談到這次立委補選本是白綠合作契機，可惜事與願違；柯文哲說，「最大問題是誰代表民進黨，誰來談、跟誰談、談什麼」。

他說，九合一選舉民進黨大敗後，亂成一團，但「不能坐在那裡，什麼都沒有來談，然後又說要合作」。

至於白綠合作的可能性，柯文哲重申，人與人之間有很多項目可以談合作，逐案討論。

另外，中華棒協上午表示，2020年6搶1的東京奧運棒球資格賽將在台北舉行，已申辦大巨蛋為場地，備案為台中市洲際棒球場；柯文哲說，「雙北地區又不是沒有打國際棒球賽的地方」，指天母、新莊都能舉辦。

面對媒體追問，大巨蛋有無可能在明年3月前完工啟用，他回答，「要去台中辦就去台中辦，就不用再牽拖一大堆東西」。（編輯：方沛清）1080121