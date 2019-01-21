鏡頭紀錄母親抗癌點滴 護理師攝影比賽獲獎

癌症希望基金會舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，盼藉鏡頭傳達抗癌正能量，護理師傅玉潔（左）早年以鏡頭陪伴母親抗癌，作品「陽光曬乾眼淚」曾參加第5屆「捕捉希望」攝影比賽獲獎，21日與家人現身分享心路歷程。中央社記者程啟峰高雄攝 108年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）高雄市立聯合醫院加護病房護理師傅玉潔以鏡頭陪伴母親抗癌並從中學會堅強，如今產下龍鳳胎一圓癌母遺願，並以「陽光曬乾眼淚」作品參加第5屆「捕捉希望」攝影比賽獲獎。

癌症希望基金會舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，藉鏡頭傳達抗癌正能量，比賽今年邁入第7屆，1月底將截止收件。基金會今天在高雄舉行活動記者會，傅玉潔到場現身說法，鼓勵大家投稿。

40歲的傅玉潔在高雄市立聯合醫院擔任多年加護病房護理師，看過病房無數生離死別場景，原本沒什麼感覺，直至2010年母親罹患乳癌，變成癌症病患家屬後，才開始對住院患者感同身受，進而更加悉心照顧。

傅玉潔表示，她曾在幫罹癌住院的媽媽擦臉時，母親問她「妳對待妳的病人，有像對我一樣仔細嗎？」令她當下充滿愧疚感。

她又說，加護病房工作步調緊迫，常讓自己忙到麻痺，無法在基本護理流程外提供患者更細心的照料，母親這句問話點醒她應找回當初從事護理工作的熱忱，並盡力給病患更好的照護。

傅玉潔不僅在護理工作上學會細心及同理心，同時開始用鏡頭紀錄母親生前的抗癌過程，包括剃光頭、接受化療等，其中一張2014年間拍攝的「陽光曬乾眼淚」作品投稿第5屆「捕捉希望」攝影比賽獲得癌症親友組第3名。

傅玉潔表示，當時是媽媽罹患乳癌轉移化療住院的一天清晨，窗外陽光灑進病房，媽媽突然強忍身體不適往窗邊移動，坐定位後任由陽光灑落身上，陽光也一時驅走病房內烏雲罩頂的氛圍。

她又說，她當下既感動又不捨，順手拿起手機拍下，以「陽光曬乾眼淚」為題投稿參賽，希望鼓勵癌友走出人生幽谷，迎向陽光；後來作品得獎讓母女倆很欣慰，但好景不常，頒獎典禮隔年2016年母親仍不敵病魔，結束64歲的人生。

傅玉潔指出，母親臨終前有個遺憾就是她婚後多年沒後代，讓母親無緣抱孫；受媽媽生前抗癌的勇氣及堅持所感，她一試再試，去年終於如願生下一對龍鳳胎，完成母親遺願。

傅玉潔目前請育嬰假照顧小孩，她考慮未來返院工作將繼續捕捉癌友抗癌感人畫面，參與「捕捉希望」攝影比賽醫療團隊組，持續用鏡頭鼓舞癌友及其親友勇敢抗癌。

第7屆「捕捉希望」數位攝影比賽分成癌友、親友及醫療團隊3組，每組評選前3名及5名佳作，最高獎金新台幣2萬元，收件至1月31日止，得獎作品將巡迴全台各大醫院展出。（編輯：吳佳穎）1080121