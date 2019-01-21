王義川推競選CF 打油詩帶出政見及笑果

台中市第5選區立委補選27日投票，民進黨籍候選人王義川21日公布競選CF，以打油詩方式展現政策訴求，希望加深選民對他的印象。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市第5選區立委補選進入倒數，民進黨籍候選人王義川今天公布競選CF，以打油詩展現政策訴求，希望加深選民對他的印象，影片中逗趣搞笑的「笑果」，讓不少人看了直呼逗趣。

選戰進入倒數，王義川的競選CF，透過另類打法增加選民印象，影片呈現「台中有三川」柳川、綠川在北區的樣貌，而第三川是「王義川」，他不改搞笑幽默本色，雙手同時在頭上比出「三」，增添影片笑果。

影片由小朋友開場念出打油詩，王義川表示，「安親一條龍」也是他主要政見之一，尤其北屯、北區有許多俗稱「三房兩廳」的小家庭，小朋友送安親班的費用建議由中央政府補助，來減輕家庭負擔。還有最近吵得火熱的山手線與遷移北區肉品市場政策，也都是王義川投入選戰以來所要捍衛的政見。

王義川說，在選戰短短40多天內，透過站路口、掃市場、廟口開講、車隊掃街、直播等方式，設法讓在地人認識、了解他的學經歷與政見，希望打破過去大家長期對於北北屯區選黨不選人的印象。（編輯：翁翠萍）1080121