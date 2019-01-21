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賴峰偉率團訪上海 包機直航花火節開幕首航

最新更新：2019/01/21 20:41
澎湖縣長賴峰偉（左）再度率團訪問上海市台辦主任李文輝（右）等單位，上海允諾協助澎湖3月於上海舉辦觀光、農漁特產品推介會和參加「上海旅遊節」花車遊行，包機直航則確定在今年花火節開幕首航。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月21日
澎湖縣長賴峰偉（左）再度率團訪問上海市台辦主任李文輝（右）等單位，上海允諾協助澎湖3月於上海舉辦觀光、農漁特產品推介會和參加「上海旅遊節」花車遊行，包機直航則確定在今年花火節開幕首航。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖推動兩岸直航觀光，除了宗教直航，上海包機直航也確定在今年4月海上花火節開幕首航，澎湖3月也將在上海舉辦觀光及農漁特產品推介會並參加「上海旅遊節」花車遊行。

上海旅遊業者則將於2月20日由上海市文化和旅遊局副局長程梅雪率團，到澎湖考察踩線，為未來兩地包機直航先行體驗。

澎湖縣長賴峰偉繼當選後前往大陸北京拜會中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一，促成兩岸宗教直航後，20日再度率團訪問上海市台辦主任李文輝等單位，獲得正面回應，上海允諾協助澎湖3月於上海舉辦觀光、農漁特產品推介會和參加「上海旅遊節」花車遊行，包機直航則確定在今年花火節開幕首航。

李文輝表示，上海歡迎澎湖遠道而來，未來將全力促成包機直航及農漁特產品銷售，「讓上海班機飛過去，澎湖海鮮賣過來」，深化交流，互蒙其利，4月上海與澎湖包機直航成行，也願意搭首航包機參加花火節。

上海市文化和旅遊局副局長程梅雪表示，澎湖在上海的觀光市場有很大發展潛力，為提高澎湖能見度，希望澎湖參加年度「上海旅遊節」花車遊行，藉創意花車行銷澎湖。

目前擁有73架客機的吉祥航空總裁趙宏亮表示，上海民眾對海島極為嚮往，目前該公司經營三亞、沖繩那霸航線，業績年年大幅成長。澎湖的海洋、小島風情，航程不到2小時，對長江三角洲一帶旅客具有很高的吸引力，樂意促成上海澎湖直航。

這次陪同賴峰偉前往上海的成員，包括無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、縣府旅遊處長陳美齡和澎湖旅遊業者代表。（編輯：翁翠萍）1080121

澎湖推動兩岸直航觀光，吉祥航空總裁趙宏亮（右2）表示，上海民眾對海島極為嚮往，樂意促成上海澎湖直航，並致贈787客機模型給澎湖縣長賴峰偉（左2）。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月21日
澎湖推動兩岸直航觀光，吉祥航空總裁趙宏亮（右2）表示，上海民眾對海島極為嚮往，樂意促成上海澎湖直航，並致贈787客機模型給澎湖縣長賴峰偉（左2）。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月21日
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