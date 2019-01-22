遭質疑國籍 何志偉秀當兵時照片

民進黨台北市立委補選候選人何志偉（左）22日在華榮市場掃街拜票，受訪時秀出自己當兵的照片。中央社記者吳家昇攝 108年1月22日

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市立委補選民進黨籍候選人何志偉今天赴華榮市場掃街拜票時，特別拿出當兵時的照片。何志偉說，他在美國出生，因對台灣有深厚感情，所以放棄美國國籍，返台後前往當兵。

何志偉上午赴士林區華榮市場掃街拜票，由民進黨籍立委羅致政及市場自治會會長等人陪同，沿途受到攤商、民眾歡迎。何志偉掃街前受訪，做以上表示。

媒體詢問，無黨籍台北市立委補選人陳思宇的父親、台北市議員陳建銘在臉書（Facebook）貼文，提及政治人物的國籍及桃園市長鄭文燦等人幫何志偉站台。

對此，何志偉受訪時先拿出他在馬祖當兵時照片，並表示，他是在美國出生，但台灣是他的家，且對台灣有深厚情感，因此放棄美國籍，回台後赴馬祖當兵。

何志偉說，當時抽到赴馬祖當兵時，家人也感到意外，當兵是人生最重要也是最快樂時光，在軍中遇到各式各樣的人，讓他更快速接地氣，當兵的友人現在都仍保持聯繫。

何志偉表示，他競選過兩屆台北市議員，關於國籍議題，希望不要浪費媒體資源；他認為，立委候選人要做的就是傾聽民意，把民意帶入國會殿堂。

媒體追問，外界質疑，民進黨動用各式資源幫何志偉站台。何志偉說，他感謝鄭文燦等黨內所有願意幫他站台、助選的人，鄭文燦具產業思維，這部分跟他的競選主軸一樣，就是要拚經濟。

何志偉表示，這是自由民主國家，各種批評和言論，他會聆聽並放在心中，至於其他人在臉書貼文，就不再回應。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：方沛清）1080122