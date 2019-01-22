淡海輕軌2月1日起收費 前3月票價減5元

（中央社記者王鴻國新北22日電）淡海輕軌去年12月24日起免費試乘一個月，新北捷運公司決定試乘到1月底，從2月1日起正式收費，推收費前3個月票價全面折扣新台幣5元的優惠方案。希望藉此提升民眾搭乘意願。

新北捷表示，原訂一個月免費搭乘時間到24日為止，但考量正式收費以月初起算較為完整，且營運初期需多培養乘客搭乘習慣，決定延長免費搭乘時段至1月31日止，前3個月基本票價由原20元減至15元起跳，雙北1280定期票均可使用，營運時間從上午6時到晚上12時止。

新北捷總經理吳國濟表示，淡海輕軌是北台灣第一條輕軌系統，免費試乘期間平均每天有超過2萬人次搭乘；配合2月1日開始正式收費，新北捷運公司將於輕軌紅樹林站同步發行票價50元的一日票，前3個月的優惠票價為40元，可不限次數搭乘，提供民眾更經濟且便利的購票選擇。

吳國濟表示，鼓勵民眾使用大眾運輸，持電子票證的優惠折扣以及轉乘公車或捷運的轉乘優惠，均比照原優惠方式辦理，例如原單程票價20元，優惠折扣後票價為15元，持電子票證普通卡搭乘享8折優惠，折扣後票價為12元；持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡搭乘，折扣後票價為6元。

吳國濟表示，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，提醒持電子票證的乘客，進、出車站均需主動刷卡，列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。（編輯：方沛清）1080122