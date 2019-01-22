雲林茂谷柑首航大陸 4萬公斤銷成都

雲林茂谷柑首波外銷中國大陸四川成都，22日在古坑鄉永昌合作農場舉辦封櫃儀式，雲林縣長張麗善（前右3）及各界見證雲林農產外銷新里程。中央社記者葉子綱攝 108年1月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）占全台灣產量25%居首位的雲林茂谷柑，首航中國大陸四川成都外銷2貨櫃4萬公斤，縣長張麗善與農民分享喜悅，期許「雲林上場」，開啟外銷新通路，增進農民收益。

雲林縣政府今天在古坑鄉永昌合作農場，舉辦茂谷柑首航中國大陸四川成都封櫃儀式，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市、古坑鄉、雲林縣農會、斗六、古坑農會、多名雲林縣議員及果農等，歡喜見證首航大陸。

張麗善指出，競選縣長時提出雲林縣農產品外銷政見將逐步實現，茂谷柑是農曆春節期間的應節水果，縣內主要產地在斗六、古坑，首航大陸象徵雲林農產品外銷邁向新里程。

她指出，由於氣候適宜、土壤肥沃，雲林茂谷柑品質超優，果實甜度高又多汁，果形亮麗又耐貯藏，深受台灣消費市場喜愛，成為送禮佳品，未來雲林縣將以設在縣農會的農產物流中心扮演媒合角色，拓展雲林農產品外銷。

張麗善表示，台灣雲林農產物流中心與中國大陸四川舞東風農產公司合作，首波出口2個貨櫃、4萬公斤茂谷柑，農曆春節後還有1個貨櫃，媒合銷售公司雙方未來可望簽署長期合作備忘錄，為雲林農產品外銷開啟新通路。

雲林縣政府農業處長張鴻猷表示，雲林茂谷柑目前種植面積426公頃，占全台灣產量25%，居全台第一位，未來在栽培管理技術的提升持續輔導農民，讓雲林不斷生產高品質的農產品。（編輯：張芷瑄）1080122

雲林茂谷柑首航中國大陸四川成都，22日在古坑永昌合作農場舉辦封櫃儀式，將開啟外銷新通路，增進農民收益。中央社記者葉子綱攝 108年1月22日