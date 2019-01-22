吳鳳科大大四生獲頭皮管理證照 實習底薪30K

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）吳鳳科技大學美容美髮造型設計系日前舉辦頭皮管理師三級證照考試，吸引多家頭皮管理店家在場觀摩和選才，店家願意以底薪30K聘用通過證照考試的大四生實習。

吳鳳科技大學今天發布新聞稿指出，校方美容美髮造型設計系是嘉義地區唯一與APTF（Asia Pacific Trichologists Federation）亞太頭皮管理師認證聯盟簽屬策略聯盟校系，也是台中以南唯一合格的認證考場。系上有3位老師取得一級APTF頭皮管理師證照，並積極輔導學生取得頭皮管理證照。

吳鳳科大美容美髮造型設計系老師陳香伶表示，一月初首辦第一場頭皮管理師三級證照考試，系上有4位通過證照考試的大四生將以底薪30K（3萬元）實習。目前大四實習生大都是底薪23K為主，頭皮管理店家以30K搶人，可見頭皮管理的市場相當大。

陳香伶指出，美髮業經營型態需隨時調整，現今很多民眾開始尋求頭皮管理的需求服務，如造型、壓力所造成的頭皮問題，包括毛孔阻塞、發炎長痘、乾屑緊繃、敏感泛紅、髮量稀疏等，皆是頭皮健康出問題。

陳香伶說，這次認證考試，系上有13名學生取得證照，其中4位大四學生被業者以30K實習津貼聘用，令人欣慰。

取得證照的吳靜如表示，自己原本的實習津貼僅有22K，經由師長鼓勵，再回學校參加頭皮管理證照班的輔導，通過考證當天，就有業者直接面談，且願意支付30K實習津貼。（編輯：陳俊碩）1080122