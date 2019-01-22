中和幼兒園不當體罰 市府裁罰園方與老師

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市中和區實踐幼兒園聘用沒有教保員資格的人擔任幼教老師，3歲男童疑遭教師不當管教，將臉頰捏瘀青。市府教育局表示，幼教師與負責人已受裁罰，不當管教移請社會局調查。

一名家長日前在臉書控訴，16日從幼兒園接回3歲大的兒子時，發現兒子臉頰瘀青，教師對傷勢交代不清，稱是打架、跌倒所致，隔天教師坦承是自己捏孩子臉頰懲罰。

家長也在18日向新北市府教育局投訴，並要求處理。教育局副局長黃靜怡今天下午表示，接獲家長來電後，立即要求實踐幼兒園通報。園方表示，19日該名幼兒園老師已離職，教育局也派員至現場調查。

教育局說，實踐幼兒園疑似發生不當管教事件，幼兒園進用不具教保人員資格者，已經處罰幼兒園負責人及這名幼教老師各新台幣3萬元。

另外，園方對於疑似不當管教知情不報隱匿案情，依照幼兒教育及照顧法規定，處以最高15萬元罰鍰，且納入重點稽查對象。針對幼兒園未盡督導之責，教育局總共裁罰21萬元，限期改善。

教育局也移請檢方調查是否不當管教涉及刑責，若這名教師確有不當管教事實，將依兒童及少年福利與權益保障法移請社會局裁處，最高裁罰30萬元。

教育局說，經還原現場，比對家長提供的照片及園方說法，推測有可能是學童在玩門把，老師欲制止，捏了學生臉頰導致瘀青。

家長在臉書表示，幼兒園的其中一名老師稱，兒子拿課本打其他3位同學，因此被同學圍毆。但另名老師卻稱是兒子偷溜進廚房玩，因此跌倒受傷，家長質疑老師說謊。

家長表示，兒子的瘀青超過3天還沒消退，經向園長反映，看監視器才發現老師卸責又說謊。（編輯：李錫璋）1080122