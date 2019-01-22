醫在偏鄉攝影展 感受真實台灣風情

（中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）「醫在偏鄉攝影展」今天在桃園機場第二航廈舉辦，藉由一幅幅精彩的紀實照片，反映出偏鄉醫療的點滴，也讓旅客感受真實的台灣風情。

采盟免稅店籌辦的「讓eye看得見—醫在偏鄉攝影展」下午在桃園國際機場第二航廈展出；透過攝影師郭政彰的鏡頭，讓國內外旅客看到偏鄉醫療的影像；照片中也拍下醫師的眼睛、患者的眼睛，讓旅客用「心」感受最原始「靈魂之窗」的觸動。

郭政彰在鏡頭下，記錄從80多歲的老婦人到不到10歲學童，在面對視力檢查、防制及衛教服務的點滴，有些原鄉老婦人在戴上眼鏡後露出會心的一笑，而每一幅照片下的故事，也透過QR code，讓旅客看到攝影師的隨行心聲。

采盟免稅店董事長古素琴表示，采盟希望在經濟不景氣下，繼續鼓勵更多單位一起捐款，資助台灣的公益團體。這次的攝影展讓更多旅客看見台灣公益志業的發展與努力，也希望號召更多人加入愛心志業的行列。

另外，采盟也捐出新台幣240萬元給希望基金會、財團法人乳癌防治基金會、陽光社會福利基金會、財團法人台灣防盲基金會、喜憨兒基金會、台灣黑熊保育協會等6個公益團體，希望讓將更多的愛傳播到台灣各個角落，點亮采盟「愛心小舖」的光芒。（編輯：方沛清）1080122