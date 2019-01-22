高市抗空污 汰換工業鍋爐補助最高50萬

（中央社記者程啟峰高雄22日電）為改善空氣污染，高雄市政府補助業者辦理工業鍋爐改用清潔燃料，凡取得工廠登記並改造、汰換工業鍋爐設備的工廠，即日起可申請補助，申請期限至今年5月底，最高額度50萬元。

為協助業者了解補助內容及申請程序，高雄市政府經濟發展局將於24日下午1時30分在高雄國際會議中心辦理說明會。經發局表示，空氣品質關乎民眾健康，環保署為加速解決國內空氣污染問題，已預告將於109年提高空氣污染法規標準。

經發局工業輔導科表示，為輔導工廠符合環保法規，減少空氣污染物排放，凡取得合法工廠登記證的工廠，將傳統使用燃煤或重油的鍋爐汰換為使用天然氣、柴油或蒸汽等低污染性燃料者，即可申請補助；鍋爐每座最高可補助新台幣50萬元，工廠內新鋪設的天然氣管線最高可補助20萬元。

汰換後，除可減少空氣污染物排放，對業者而言也能節省燃油運輸與儲槽、管線等設備維護成本，同時提升鍋爐的燃燒效率，於公於私都有助益。

補助內容與申請方式可參加說明會了解，報名網址https://goo.gl/forms/vK7tOOkQnAR35HZw2，或至經發局官網查詢，或電專案輔導人員張小姐(07)3368333#3911洽詢。(編輯:孫承武)1080122