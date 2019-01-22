全國漁會：農曆過年水產海鮮價格平穩

（中央社記者王鴻國新北22日電）農曆新年將屆，家戶多在採買年貨，全國漁會總幹事林啟滄表示，今年過年期間水產海鮮價格跟去年比較相對平穩，尤其是民眾特別喜愛白鯧魚，市價維持在每台斤新台幣850元上下。

中華民國全國漁會今天舉辦「寶島鱻漁‧漁貨大街」記者會，邀請貢寮區漁會總幹事林麗美、知名主廚黃景龍等人共同推薦產品，漁貨大街即將於25日起一連3天在三重魚市場舉行漁貨大街活動。

林啟滄受訪表示，今年過年期間的水產品跟去年比較起來算是相對平穩，像是國產的金錩魚、石斑魚，午魚及透抽等，價格跟去年相比差距約在5%到15%之間，相對平穩，價格也合理。

另外，海上捕撈的部分，他表示，像過去大家很喜歡的白鯧魚，現在市面上看到的大部分都是進口比較多，一尾大小約一斤的白鯧，市價約每台斤850元，價格跟去年差不多。整體來講，今年漁價跟去年過年期間的價格差異不大，算是水產價格很平穩的一年。

林啟滄表示，今年是舉辦「漁貨大街」10週年的日子，3天的漁貨大街將推出眾多超值優惠，包括搶購活動，市價400多元的石斑魚只要299元，市價500多元的烏魚子特價每片只要399元外，還有「百元鮮魚」搶購等優惠活動，歡迎民眾全家一起來聰明辦年貨、安心吃好魚。（編輯：黃世雅/卞金峰）1080122

農曆新年將屆，中華民國全國漁會評估今年過年期間的水產品價格跟去年比較算是相對平穩，白鯧魚市價也大約維持去年的價位。中央社記者王鴻國攝 108年1月22日