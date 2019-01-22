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王義川發表婦女政策 姊妹幫動員令力挺

最新更新：2019/01/22 18:01

（中央社記者郝雪卿台中22日電）民進黨台中市第5選區立委補選候選人王義川今天發表婦女政策，民進黨中央黨部婦女部也共同簽署「姊妹幫動員令」力挺，王義川還爆料他差點有機會成為超級名模林志玲的男朋友。

包括交通部長林佳龍的太太廖婉如、民進黨中央黨部婦女部主任蔡宛芬、台中市小英姐妹會副會長盧芮蓁、台中市議員曾朝榮等人到場，並共同簽署「姊妹幫動員令」共同力挺。

王義川說，對於婦女姊妹們重視的親子福利政策，未來若有機會進立法院，會成為「助學立委」為青年學子爭取就學貸款延緩10年還款，以及「安親立委」爭取中央補助學童安親課輔費用，減輕家庭及年輕人負擔。

王義川還自爆說，過去在黨部水噹噹後援會認識理事長吳慈美，曾經要介紹女兒讓他認識，後來才發現吳慈美女兒是林志玲，他差點有機會成為林志玲男朋友。

此外，前台中市政府新聞局長卓冠廷今天陪同王義川接受廣播節目專訪指出，台中市立委第5選區（北區、北屯區）被認定是深藍選區，民進黨氣勢最好時，國民黨仍拿6成選票。但王義川有工程交通專業背景，如果勝選將是台中唯一1席交通立委，希望以這個特色贏得選民認同。（編輯：翁翠萍）1080122

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