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冷氣團來襲 台北醫院：白天保暖入夜注意溫差

最新更新：2019/01/22 18:16

（中央社記者黃旭昇新北22日電）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，冷空氣影響台灣，衛生福利部台北醫院呼籲市民，白天在戶外應注意保暖，入夜後更寒冷，如有長輩或心血管患者務必加強居家防護注意溫差。

衛福部台北醫院今天舉辦「迎新春春聯結緣活動」，院長徐錦池率副院長林三齊、秘書廖素玲等主管，向民眾提前賀節。徐錦池提醒民眾，最近天氣較冷注意保暖。

22日晚間至23日清晨，是今年入冬以來最強冷空氣，26日受第二波強烈大陸冷氣團影響，台北醫院呼籲市民，白天在戶外時應注意保暖，入夜溫差大，長輩或心血管患者務必加強居家防護。

台北醫院表示，年長者及心血管疾病患者，建議起床時動作放慢並加上保暖衣物。如晨間外出活動，應先評估自身狀況，做好保暖措施。低溫期間仍應注意作息正常、規律服藥，切勿暴飲暴食，請注意保暖。

書法家吳翼中連續第18年率員到台北醫院揮毫，推廣書法藝術之美並免費與市民結緣。迎豬年提供的春聯，畫上小豬圖案祝福「豬事大吉、豬事吉祥、豬事平安」，民眾熱情排隊踴躍索取。

新北市政府今天也啟動防寒機制，關懷獨居長者及街友等弱勢族群，同時請長照管理中心及相關社福機構，加強照護年長者健康狀況。

消防局呼籲留意自身及家中長輩健康狀況，圖書館、遊客中心及區公所提供熱開水，如有發現需要協助的民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。（編輯：李錫璋）1080122

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