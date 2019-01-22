考量桃機員工上班特殊性 月租停車費不漲了

桃園國際機場公司22日表示，原訂3月1調高停車費的措施，經多個單位員工反映，且考量現行大眾運輸工具無法配合所有員工上下班特性，決定不調漲員工停車場費率。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年1月22日

(中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）桃園國際機場原訂3月1日調高員工停車場費率的措施，經多個單位員工反映，且考量現行大眾運輸工具無法配合所有員工上下班特性，決定不調漲員工停車月租費。

桃園機場公司今天下午表示，桃園機場各單位駐站員工數為3.2萬人，加上桃機旅客量在2018年達4653萬人次，桃園機場長期停車位面臨不足狀況。

桃機公司表示，目前桃園機場全部停車位共6564格，員工與旅客停車總需求量超過8000多格，停車場數量明顯供不應求。

桃機公司表示，原先預計3月1日起月租停車費從每個月新台幣1200元漲到1800元，但因為方案公布後，有不少單位員工建議，因為機場24小時營運，大眾運輸工具營業時間，無法完全配合機場員工上下班特性；在避免衝擊駐站員工通勤運具移轉成本下，決定不調漲員工停車場費率。

另外，桃園機場也根據機場園區員工服務特性，積極開辦員工交通車，增加上下班時的交通選擇。（編輯：李錫璋）1080122