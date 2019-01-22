新北東協廚房展現女力 豐富台灣多元文化

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天關心「東協廚房」的女力成長，他說，市府提供新住民微型創業貸款，鼓勵引入母國的餐飲及其他型態服務業，以翻轉新住民的經濟實力，豐富台灣多元文化。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天表示，「東協廚房」向經濟部登記註冊商標，希望讓新住民利用自身的能力開店賺錢。

「東協廚房」除展現新住民女力經濟，也有社會企業功能，在門口設立社區愛心冰箱，由家樂福量販店每天提供即期麵包或餐盒，由志工分送附近學校供課後輔導學生享用。

這群東南亞新住民拿出看家本領，烹調海南雞飯、肉骨茶套餐、泰式炒泡麵、緬甸炸蛋、越式春捲等家鄉美食，逐漸打開知名度，吸引美食饕客。

市府補助中高齡新住民工作津貼的緬甸籍王慈敏，利用繁複的工序製作外酥內軟的緬甸炸蛋。侯友宜今天也品嚐風味，給予讚許。

來自馬來西亞的楊麗芬以紅蘿蔔絲、青木瓜絲、生魚片逐層堆疊，撒上碎花生粒和碎洋芋片，淋上香油、甜辣醬，撒上胡椒粉，製作馬國人過年必吃的年菜「撈魚生」。她說，馬國人過年，大夥圍在一起，用筷子翻撈，在吃之前必須說一句吉祥話。

侯友宜說，新北市新住民已超過10萬人，占全國新住民1/5，看到東協廚房在餐飲有初步的規模，市府也將協助開設高階技術證照班，包含導遊、房仲、記帳士、長照等。（編輯：李錫璋）1080122