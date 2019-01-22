彰化縣辦非洲豬瘟演習 專家憂豬農誤判

彰化縣政府在彰化縣肉品市場舉辦「彰化縣非洲豬瘟緊急防疫演習」，演習模擬養豬場用廚餘養豬傳出豬瘟疫情，動防所人員到場後確認豬隻感染非洲豬瘟病毒並做後續處理。中央社記者吳哲豪攝 108年1月22日

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）防範非洲豬瘟，彰化縣府今天舉辦緊急防疫演習，專家提醒，非洲豬瘟剛發生時，發生率低致死率高，豬隻染上非洲豬瘟而死亡時，豬農可能會誤判，當成一般死豬處理造成疫情擴散。

彰化縣政府今天在溪湖鎮的彰化縣肉品市場，舉辦「彰化縣非洲豬瘟緊急防疫演習」，由彰化縣長王惠美主持，參與演習的有彰化縣動物防疫所、彰化縣政府農業處、彰化縣後備指揮部等相關單位。

演習模擬彰化二林鎮有養豬場用廚餘養豬，傳出豬瘟疫情，動防所人員到場後確認豬隻因感染非洲豬瘟病毒而死亡，縣府相關局處立即開會商討因應措施，傳出疫情的養豬場豬隻立即撲殺焚化，養豬場立即封鎖管制消毒。

演習結束，彰化縣長王惠美致詞時強調，彰化縣豬隻飼養數量排名全台第三，大陸非洲豬瘟疫情不斷擴散，希望藉由演練，讓非洲豬瘟萬一發生時，各單位都能在第一時間阻絕，不讓疫情擴散。

在場觀摩演習的國立中興大學獸醫病理生物學研究所兼任教授李維誠認為，今天演習雖然逼真，不過當非洲豬瘟疫情真正發生時，狀況會更加複雜，不像今天模擬的情形這麼單純，提醒大家小心注意。

李維誠指出，非洲豬瘟剛發生時，低發生率但致死率高，擔心養豬場一開始只有一隻豬死亡時，豬農會當成一般死豬處理，導致疫情擴散，而且用廚餘養的大多是黑豬，豬隻染上非洲豬瘟時身上的紅斑可能不明顯，他擔心豬農和獸醫分辨不出來。

李維誠說，要防堵非洲豬瘟最容易、成本最低的方法還是要在境外阻隔，如果政府認同防疫視同作戰，就應該把現有防疫措施強度再加強，保護台灣養豬產業。（編輯：翁翠萍）1080122