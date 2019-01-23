生廚餘回收桶綠圓寶 中市府免費發送

（中央社記者郝雪卿台中23日電）為方便市民收集生廚餘，台中市環保局今天指出，結合花博意象設計的生廚餘回收桶「綠圓寶」，即日起到6月將分批製作、分區發放。回收後，將運到外埔綠能生態園區發電再利用。

台中市政府環保局表示，外埔堆肥場轉型、推動外埔綠能生態園區，打造全國首座生質能源發電廠，結合「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術，順利在去年9月試營運。環保局長吳志超22日也前往視察，瞭解目前單機、系統、功能測試等進度。

環保局指出，台中市人口持續增加，垃圾量也逐年成長，收集「生廚餘」進行發電，不僅可減輕焚化爐的負荷，也能「物盡其用」，將垃圾變黃金，加上稻稈等有機物回收轉化成生質能源，將創造環保、農民、經濟發展等多贏局面。

環保局表示，只要在民國107年11月底前設籍於台中市的家戶，都可以收到生廚餘專用桶「綠圓寶」，1戶1桶。由於台中市約有97萬戶，生廚餘專用桶數量龐大，因此，「綠圓寶」採分批製作、分區發放。

環保局提醒，「綠圓寶」生廚餘桶於配送1週前，將聯絡各里辦公室通知到貨日期，配送前2天會再次跟各里辦公室確認；「綠圓寶」送至指定地點後，再請里長通知里民發放時間，民眾可至各里辦公室或指定地點領取，或由里長請鄰長協助發放到各家戶。（編輯：戴光育）1080123