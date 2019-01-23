何志偉：總統站台 近期明朗

民進黨台北市立委補選候選人何志偉（右）23日上午前往大龍市場掃街拜票，在攤商的白板上簽名。中央社記者劉建邦攝 108年1月23日

（中央社記者劉建邦台北23電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉今天指出，九合一選舉後，黨內更謙卑聆聽基層聲音，盼可恢復民眾信任感。至於總統蔡英文何時幫他站台，目前仍由中央黨部接洽，近期會明朗。

何志偉上午與民進黨台南市立委補選參選人郭國文及里長前往台北市大龍市場掃街拜票。媒體詢問，蔡總統何時幫他站台，何志偉受訪時，做以上表示。

何志偉表示，民進黨在九合一選舉大敗後，比以往更謙卑、聆聽基層聲音，也期盼讓民眾恢復對民進黨的信心。立委補選投票日將屆，很感謝蔡總統平時對他加油、打氣。至於蔡總統何時與他同台，目前都由中央黨部與總統府接洽，相信近期就會明朗。

何志偉指出，蔡總統一直與基層在一起，若蔡總統與他同台、會面時，期盼民眾可幫忙加油打氣。蔡總統與所有台灣人都一樣，希望能為台灣這塊土地努力。

據地方人士透露，蔡總統將於24日與何志偉赴台北市海光宮參拜。

何志偉赴大龍市場掃街時，與無黨籍立委補選候選人陳思宇撞場。陳思宇受訪時說，因選區相同，掃街行程遇到，應該是巧合。

陳思宇被媒體詢問如何看待蔡總統將為何志偉站台時表示，若使用行政、國家資源幫一名候選人造勢，就是希望候選人之後能符合黨的利益及期待，這不是市民樂見，立委補選應該回歸實際政見。

對此，何志偉指出，在這一場選舉中不關政績或政見的，他都不予以回應，但也期待可用正面力量打選戰，他曾擔任過2屆台北市議員，選舉策略一直是不攻擊、不騷擾，努力呈現他的政見。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：戴光育）1080123