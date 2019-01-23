醫療影像進化 三總澎湖進高階磁振造影掃描儀

（中央社澎湖縣23日電）三總澎湖分院今天引進與三軍總醫院同等級的「高階磁振造影掃描儀」，提供在地軍民最優質醫學中心的服務。

三總澎湖分院「高階磁振造影掃描儀」今天由國防部軍醫局長陳建同中將、三總院長蔡建松將軍、澎湖縣副縣長許智富、馬公市長葉竹林、衛生局長蕭靜蓉與三總澎湖醫院長張芳維等人共同揭幕，讓離島的醫療影像再進化，加速病人檢查程序。

陳建同表示，三總澎湖分院肩負澎湖地區軍民重症醫療的責任醫院，因應醫療品質與在地化醫療目標，今天以三軍總醫院同步引進醫學中心1.5 T高磁場磁振造影掃描儀，跟醫學中心同等級，提供軍民最優質醫學中心的服務。

許智富表示，三總澎湖分院是澎湖落地生根一甲子，是澎湖軍民醫療的守護神，期許在充實醫療設備，落實「病人不動、醫師動」之醫療在地化政策，成為在地醫療的標竿。

三總澎湖分院表示，今天引進功能最為先進的1.5 T高磁場磁振造影掃描儀，造價新台幣3600萬元，幾乎全身任何一部位都可執行MRI檢查，來診斷全身頭頸部血管、乳房、水腫、神經脫鞘、脂肪不正常與出血等檢查，不僅影像清晰細膩、縮短檢查時間、空間解析更佳，擁有70公分大孔徑檢查隧道體型壯碩也都能輕易進入受檢，提供受檢舒適的掃描環境。（編輯：吳佳穎）1080123